Dois servidores da Secretaria de Saúde de Schroeder, no Norte de Santa Catarina, foram presos em flagrante por fraude no ponto eletrônico. Segundo a Polícia Civil, a auxiliar de consultório usava um “dedo de silicone” com a digital do dentista para registrar o horário de entrada dele, mesmo quando o profissional não comparecia ao trabalho.
O caso foi descoberto após denúncia anônima. A prefeitura analisou imagens do sistema e confirmou o registro irregular feito pela funcionária. Ao ser confrontada pelo secretário de Saúde, ela confessou o crime e entregou a prótese usada na fraude, que estava guardada na bolsa.
A Polícia Civil prendeu os dois suspeitos na sexta-feira (7) e encaminhou o caso à 2ª Delegacia de Jaraguá do Sul. A dupla vai responder por falsidade ideológica, e o material apreendido será periciado.
Em nota ao SBT News, a prefeitura afirmou ter aberto processo administrativo disciplinar e reforçou o compromisso com a transparência e o combate a irregularidades no serviço público.