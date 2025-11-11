Dois servidores da Secretaria de Saúde de Schroeder, no Norte de Santa Catarina, foram presos em flagrante por fraude no ponto eletrônico. Segundo a Polícia Civil, a auxiliar de consultório usava um “dedo de silicone” com a digital do dentista para registrar o horário de entrada dele, mesmo quando o profissional não comparecia ao trabalho.

Leia mais: Bolacha e suco: Servidoras são presas por desviar merenda escolar

O caso foi descoberto após denúncia anônima. A prefeitura analisou imagens do sistema e confirmou o registro irregular feito pela funcionária. Ao ser confrontada pelo secretário de Saúde, ela confessou o crime e entregou a prótese usada na fraude, que estava guardada na bolsa.