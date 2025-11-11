11 de novembro de 2025
Empresário é morto a facadas em briga com ex-funcionário em SP

Reprodução/Redes sociais via SBT News
Richard era dono de uma empresa de construção civil.
Richard era dono de uma empresa de construção civil.

Um empresário de 49 anos foi morto a facadas dentro do próprio carro, na zona sul de São Paulo, após discutir com o ex-funcionário sobre o pagamento de um serviço. O crime aconteceu no sábado (8) e é investigado pela Polícia Civil. As informações são do SBT.

Segundo familiares, Richard Rodrigues da Silva combinou pagar R$300 por três dias de trabalho, mas o homem faltou em dois deles. Ao receber apenas R$100, o suspeito se revoltou e atacou o patrão pelas costas durante o encontro marcado para o acerto.

O autor do crime, descrito como amigo próximo e antigo empregado da vítima, fugiu levando os documentos de Richard. A polícia busca imagens de câmeras de segurança da região para localizá-lo.

Conhecido por ajudar pessoas em busca de emprego, Richard era dono de uma empresa de construção civil. Ele foi socorrido, mas não resistiu.

