Um empresário de 49 anos foi morto a facadas dentro do próprio carro, na zona sul de São Paulo, após discutir com o ex-funcionário sobre o pagamento de um serviço. O crime aconteceu no sábado (8) e é investigado pela Polícia Civil. As informações são do SBT.

Segundo familiares, Richard Rodrigues da Silva combinou pagar R$300 por três dias de trabalho, mas o homem faltou em dois deles. Ao receber apenas R$100, o suspeito se revoltou e atacou o patrão pelas costas durante o encontro marcado para o acerto.