Ventos de mais de 250 km/h devastaram 90% de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, deixando seis mortos e centenas de feridos.
Leia mais: Maioria das vítimas do ciclone são de Rio Bonito do Iguaçu
Entre as vítimas está Júlia Kwapis, de 14 anos, que morreu atingida pelo tornado enquanto estava na casa da amiga Eloisa Locatelli. “O único momento que eu lembro da Júlia foi na hora do baque. A gente viu que estava vindo o redemoinho, eu lembro que ela gritou por socorro e começou a chorar abraçada em mim, e nesse momento eu só lembro que a gente soltou as mãos. Depois disso, não lembro de mais nada”, relatou Eloisa ao SBT News
Júlia foi socorrida ao hospital, mas não resistiu. O pai disse que acreditava encontrar a filha viva: “Eu queria dar um abração nela e trazer pra casa. A ficha não caiu, não cai”.
Cinco pessoas morreram em Rio Bonito, uma em Guarapuava, no Paraná; uma sétima morreu em São José dos Ausentes, no Rio Grande do Sul. Mais de mil moradores estão desalojados e 775 ficaram feridos. O governo do Paraná decretou estado de calamidade pública.
Voluntários de todo o país levaram doações e ajudam na reconstrução. Em meio aos escombros, moradores tentam recomeçar. “Chegar e ver tudo demolido é desesperador. Vamos tentar erguer a cabeça e seguir em frente”, disse um deles à emissora.