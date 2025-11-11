Ventos de mais de 250 km/h devastaram 90% de Rio Bonito do Iguaçu, no Centro-Sul do Paraná, deixando seis mortos e centenas de feridos.

Leia mais: Maioria das vítimas do ciclone são de Rio Bonito do Iguaçu

Entre as vítimas está Júlia Kwapis, de 14 anos, que morreu atingida pelo tornado enquanto estava na casa da amiga Eloisa Locatelli. “O único momento que eu lembro da Júlia foi na hora do baque. A gente viu que estava vindo o redemoinho, eu lembro que ela gritou por socorro e começou a chorar abraçada em mim, e nesse momento eu só lembro que a gente soltou as mãos. Depois disso, não lembro de mais nada”, relatou Eloisa ao SBT News