Um enfermeiro sobreviveu a um grave acidente na noite de domingo (9), quando o carro que dirigia foi engolido por uma cratera aberta pela força da água durante o temporal que atingiu Vitória da Conquista (BA). O acidente aconteceu na Avenida Juracy Magalhães e foi registrado em vídeo.
Leia mais: Cratera na calçada 'engole' estudante em Manaus; VÍDEO
O veículo foi arrastado pela enxurrada e caiu no canal de drenagem. Gerald Saraiva Silva de Sordi conseguiu escapar com ferimentos leves e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Ele foi levado ao Hospital São Vicente, onde permanece em observação.
Após o resgate, Gerald, que é servidor da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória da Conquista e ex-secretário de saúde de Anagé, relatou que "foi um grande susto, mas para a glória do Senhor, Ele me resgatou onde não havia esperança humana. Meus olhos viram a Glória de Deus e o livramento d’Ele”.
A Bahia continua sob alerta de chuvas intensas e ventos fortes, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), com risco de alagamentos e quedas de árvores em várias regiões do estado.
*As informações são da Folhapress e PTN News