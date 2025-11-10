Um enfermeiro sobreviveu a um grave acidente na noite de domingo (9), quando o carro que dirigia foi engolido por uma cratera aberta pela força da água durante o temporal que atingiu Vitória da Conquista (BA). O acidente aconteceu na Avenida Juracy Magalhães e foi registrado em vídeo.

O veículo foi arrastado pela enxurrada e caiu no canal de drenagem. Gerald Saraiva Silva de Sordi conseguiu escapar com ferimentos leves e foi resgatado por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu. Ele foi levado ao Hospital São Vicente, onde permanece em observação.