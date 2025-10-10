10 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SUSTO!

Cratera na calçada 'engole' estudante em Manaus; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CCTV/R7
Motociclistas viram o acidente e pararam para socorrer a vítima.
Motociclistas viram o acidente e pararam para socorrer a vítima.

Uma cratera se abriu de repente numa calçada de Manaus e engoliu o estudante que passava pelo local. O momento do desabamento foi registrado por câmera de segurança, que mostra o rapaz desaparecendo no buraco. Motociclistas viram o acidente e pararam para socorrer a vítima.

Leia mais: Sabesp culpa moradores por cratera reaberta na marginal Tietê

Segundo o Jornal Hoje, a prefeitura informou que ligações clandestinas na rede de drenagem aceleraram o processo de erosão do solo no local, e prometeu executar os reparos ainda nesta sexta-feira (10).

Até o momento, o estado de saúde do rapaz não foi divulgado.

Comentários

Comentários