10 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
BELÉM

PF identifica cinco foragidos entre trabalhadores da COP30

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/PF
A checagem faz parte do plano de segurança montado para o evento internacional.
A checagem faz parte do plano de segurança montado para o evento internacional.

A Polícia Federal identificou cinco pessoas com mandados de prisão em aberto entre os profissionais contratados para atuar na COP30, que começa nesta segunda-feira (10) em Belém (PA). A checagem faz parte do plano de segurança montado para o evento internacional, que reúne chefes de Estado, diplomatas, cientistas e ambientalistas de diversos países.

Leia mais: Ladrões furtam computadores e drones de entidade na COP30

De acordo com a corporação, 25.694 nomes foram analisados, entre prestadores de serviço, fornecedores e outros profissionais envolvidos na organização. Desse total, 725 apresentaram algum tipo de registro nos bancos de dados criminais e administrativos consultados.

A PF informou que os resultados das verificações foram encaminhados à coordenação da COP30, responsável por tomar as medidas cabíveis em relação aos casos identificados. O objetivo, segundo o órgão, é garantir que todos os trabalhadores vinculados ao evento estejam devidamente regularizados e não tenham pendências com a Justiça.

Comentários

Comentários