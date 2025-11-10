A Polícia Federal identificou cinco pessoas com mandados de prisão em aberto entre os profissionais contratados para atuar na COP30, que começa nesta segunda-feira (10) em Belém (PA). A checagem faz parte do plano de segurança montado para o evento internacional, que reúne chefes de Estado, diplomatas, cientistas e ambientalistas de diversos países.

De acordo com a corporação, 25.694 nomes foram analisados, entre prestadores de serviço, fornecedores e outros profissionais envolvidos na organização. Desse total, 725 apresentaram algum tipo de registro nos bancos de dados criminais e administrativos consultados.