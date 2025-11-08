Ladrões furtam computadores e drones de entidade na COP30
Computadores, celulares e drones do movimento social Rede de Trabalho Amazônico foram furtados durante a COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), em Belém (PA).
Equipamentos estavam em espaço destinado a receber movimentos sociais. Os itens foram levados na quinta-feira da Embaixada dos Povos, localizada na avenida Duque de Caxias, em Belém (PA).
Computadores, drones e celulares, incluindo o telefone oficial da entidade, foram levados. A informação foi divulgada pela Rede de Trabalho Amazônico em suas redes sociais.
Não há sinais de arrombamento. A Polícia Civil do Pará disse que o furto ocorreu durante a madrugada e que o local não tem sinais de arrombamento.
Testemunhas serão ouvidas e câmeras de segurança serão analisadas. Os envolvidos no furto ainda não foram identificados. A polícia segue investigando o caso.
A Rede representa mais de 400 entidades regionais de pescadores, ribeirinhos e povos indígenas, dentre outros grupos. A COP30 reúne autoridades e organizações de diversos países em Belém.
