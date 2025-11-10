A COP30, a conferência sobre mudança climática da ONU (Organização das Nações Unidas), será a primeira na história que não vai discutir exatamente como evitar que o mundo ultrapasse o limite do 1,5 ºC de temperatura, mas sim voltar para debaixo dele.

Essa é a visão da presidência brasileira da cúpula, segundo relataram à Folha cinco diplomatas. Agora a direção do evento agora busca encontrar o que chama de gatilhos positivos - ou seja, mecanismos que consigam gerar um efeito efeito em cascata para impedir o colapso da Terra.