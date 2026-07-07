08 de julho de 2026
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POLÍCIA INVESTIGA

Amigo chega para churrasco e encontra idoso morto e amarrado

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução via Banda B
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Adejair Edevino Chamberlain.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte de Adejair Edevino Chamberlain.

Um homem de 68 anos foi encontrado morto na chácara onde costumava passar os fins de semana, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi localizada por um amigo que havia ido ao local para um churrasco.

O corpo de Adejair Edevino Chamberlain estava nos fundos da propriedade, com as mãos amarradas e uma corda no pescoço, segundo apuracão do portal Banda B. A casa também foi encontrada revirada, o que levantou a suspeita de crime.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar atenderam a ocorrência. Moradores relataram ter visto um carro prata com dois ocupantes circulando pela região antes do encontro do corpo.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e informou que nenhuma hipótese foi descartada. Familiares afirmaram não acreditar na possibilidade de suicídio.

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