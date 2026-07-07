Um homem de 68 anos foi encontrado morto na chácara onde costumava passar os fins de semana, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. A vítima foi localizada por um amigo que havia ido ao local para um churrasco.
O corpo de Adejair Edevino Chamberlain estava nos fundos da propriedade, com as mãos amarradas e uma corda no pescoço, segundo apuracão do portal Banda B. A casa também foi encontrada revirada, o que levantou a suspeita de crime.
A Guarda Municipal e a Polícia Militar atenderam a ocorrência. Moradores relataram ter visto um carro prata com dois ocupantes circulando pela região antes do encontro do corpo.
A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e informou que nenhuma hipótese foi descartada. Familiares afirmaram não acreditar na possibilidade de suicídio.