SAIU CORRENDO

Homem de Campos do Jordão furta filhote de pet shop em S. Paulo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@adotevica/Instagram
O suspeito chegou acompanhado de outro cão da mesma raça e pediu para conhecer o filhote.
Um homem roubou o filhote de border collie chamado Baião de Dois de um petshop no Jardins, bairro nobre de São Paulo, na tarde de sexta-feira (7). O animal estava disponível para adoção.

Funcionários relataram que o suspeito chegou acompanhado de outro cão da mesma raça e pediu para conhecer o filhote. Assim que o pegou no colo, saiu correndo. O gerente tentou impedi-lo, mas apanhou. Testemunhas contaram que o homem fugiu num carro com placa de Campos do Jordão, no interior paulista.

Ao SBT News, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o advogado do suspeito procurou a Delegacia de Campos do Jordão no dia seguinte e devolveu o cachorro, que estava bem. O caso foi registrado como ocorrência não criminal e será encaminhado para o 1º Distrito Policial da cidade para esclarecimento.

