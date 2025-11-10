Um homem roubou o filhote de border collie chamado Baião de Dois de um petshop no Jardins, bairro nobre de São Paulo, na tarde de sexta-feira (7). O animal estava disponível para adoção.
Leia mais: Cachorro 'assume' lugar do motorista e diverte passageiros; VÍDEO
Funcionários relataram que o suspeito chegou acompanhado de outro cão da mesma raça e pediu para conhecer o filhote. Assim que o pegou no colo, saiu correndo. O gerente tentou impedi-lo, mas apanhou. Testemunhas contaram que o homem fugiu num carro com placa de Campos do Jordão, no interior paulista.
Ao SBT News, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o advogado do suspeito procurou a Delegacia de Campos do Jordão no dia seguinte e devolveu o cachorro, que estava bem. O caso foi registrado como ocorrência não criminal e será encaminhado para o 1º Distrito Policial da cidade para esclarecimento.