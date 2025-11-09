O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o Brasil nas redes sociais neste domingo (9), um dia antes do início da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que começa nesta segunda-feira (10) em Belém (PA).

Em postagem na Truth Social, Trump afirmou que “eles devastaram a Floresta Amazônica do Brasil para construir uma rodovia de quatro faixas para ambientalistas”. O comentário responde ao vídeo da emissora Fox News, que está em Belém cobrindo o evento e acusou o governo brasileiro de desmatar parte da floresta para viabilizar o acesso à COP30.