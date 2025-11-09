O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a criticar o Brasil nas redes sociais neste domingo (9), um dia antes do início da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que começa nesta segunda-feira (10) em Belém (PA).
Em postagem na Truth Social, Trump afirmou que “eles devastaram a Floresta Amazônica do Brasil para construir uma rodovia de quatro faixas para ambientalistas”. O comentário responde ao vídeo da emissora Fox News, que está em Belém cobrindo o evento e acusou o governo brasileiro de desmatar parte da floresta para viabilizar o acesso à COP30.
Segundo a reportagem citada por Trump, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, teria “se gabado de cortar milhares de árvores para a construção desta estrada de quatro faixas para a COP30 para mostrar como o governo está cuidando da floresta”.
O americano deu as declarações ainda durante a tentativa de reaproximação entre os governos brasileiro e norte-americano. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, na última terça (4), que voltará a ligar para Trump caso as equipes dos dois países não avancem nas negociações durante a conferência.