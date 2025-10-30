A taxa de desmatamento na Amazônia Legal atingiu o terceiro menor patamar da série histórica (desde 1988), com 5.796 km², uma redução de 11% com relação ao ciclo anterior e que representa um cenário semelhante ao registrado dez anos atrás.

No cerrado, cuja área total é metade do tamanho da amazônia, houve uma devastação maior, de 7.235 km². Mesmo assim, esse foi o menor valor para o bioma em cinco anos, 11,5% a menos que o período anterior e a segunda diminuição em sequência.

Os dados são do sistema Prodes, do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisa Espacial), para o agregado de 1º de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025 -que é o ano-referência para mensuração da derrubada da floresta no Brasil.