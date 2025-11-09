O supertufão Fung-wong atingiu neste domingo (9) a ilha de Luzon, a mais populosa das Filipinas, provocando ventos devastadores e forçando a evacuação de quase 1 milhão de moradores. Duas mortes foram confirmadas, uma por afogamento e outra por desabamento, e centenas de voos foram cancelados. As informações são da BBC.

Com ventos de até 185 km/h e rajadas que chegaram a 230 km/h, o fenômeno tocou o solo na província de Aurora por volta das 21h (horário local). O serviço meteorológico filipino alertou para o risco extremo de inundações, deslizamentos de terra e maré de tempestade capaz de submergir áreas costeiras inteiras.