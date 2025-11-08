A cidade de Rio Bonito do Iguaçu, a mais atingida pelo tornado que tocou o Paraná na madrugada deste sábado (8), está incomunicável. O município amanheceu hoje com edifícios, supermercados e árvores destruídos.

"Cidade está incomunicável". Um jornalista da região sudoeste do estado esteve no local na manhã e início da tarde de hoje. Em conversa com o UOL, Abel Silvério, da página Olho Vivo Paraná, disse que o cenário na região parece ao de um filme de terror, já que está sem energia. "A força do vento não derrubou só casas de madeira e telhas. Derrubou paredes de concreto, prédios de três andares. Colégios, milhares de casas, o próprio edifício da prefeitura, foram destruídos."