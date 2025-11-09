A Polícia Civil de São Paulo tenta esclarecer as circunstâncias que levaram à morte da influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como “Barbie humana”, encontrada morta há uma semana na casa do defensor público Renato De Vitto, de 51 anos na Lapa, zona oeste da capital. A investigação aponta a possibilidade de que o caso envolva sexo pago, uso de drogas, possível infarto e lesões corporais decorrentes de uma queda, informou o G1.

Bárbara, de 31 anos, foi contratada como garota de programa, segundo o defensor público relatou à polícia. Ele afirmou que ambos consumiram substâncias ilícitas antes de a influenciadora passar mal. Disse ainda que tentou reanimá-la com manobras de ressuscitação por cerca de dez minutos, até a chegada do Samu, que constatou o óbito às 21h07 do domingo (2).