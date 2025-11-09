A Polícia Civil de São Paulo tenta esclarecer as circunstâncias que levaram à morte da influenciadora Bárbara Jankavski Marquez, conhecida como “Barbie humana”, encontrada morta há uma semana na casa do defensor público Renato De Vitto, de 51 anos na Lapa, zona oeste da capital. A investigação aponta a possibilidade de que o caso envolva sexo pago, uso de drogas, possível infarto e lesões corporais decorrentes de uma queda, informou o G1.
Relembre o caso: 'Bárbie humana' morre em casa de jurista após serviços sexuais
Bárbara, de 31 anos, foi contratada como garota de programa, segundo o defensor público relatou à polícia. Ele afirmou que ambos consumiram substâncias ilícitas antes de a influenciadora passar mal. Disse ainda que tentou reanimá-la com manobras de ressuscitação por cerca de dez minutos, até a chegada do Samu, que constatou o óbito às 21h07 do domingo (2).
A influencer foi encontrada apenas de calcinha, com ferimento no olho esquerdo e marcas nas costas. A amiga de De Vitto, que também esteve na casa, contou que Bárbara teria “escorregado e caído” durante a madrugada, o que pode ter causado o hematoma no rosto.
O caso é investigado como morte suspeita pelo 7º Distrito Policial (Lapa). Os investigadores aguardam laudos do Instituto Médico Legal (IML), que devem indicar se a causa foi natural, acidental ou criminosa. O corpo passou por exames necroscópicos e toxicológicos.
A polícia quer esclarecer se a morte resultou de parada cardíaca provocada por drogas, de queda ou de possível agressão. Se os peritos constatarem participação de terceiros, o caso poderá ser reclassificado como homicídio.
Bárbara, que se apresentava nas redes sociais como “Boneca Desumana”, tinha mais de 400 mil seguidores e era conhecida por ter feito 27 cirurgias plásticas para se parecer com a boneca Barbie.
Renato De Vitto está afastado da Defensoria Pública por licença médica, alegando estresse pós-traumático. Seus advogados informaram que ele colaborará com as investigações.