O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém neste domingo (9) alerta laranja para tempestades intensas em sete estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A medida continua válida após o tornado que devastou o município de Rio Bonito do Iguaçu (PR), deixando seis mortos e mais de 700 feridos.
De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora (ou até 100 mm por dia), ventos que podem atingir 100 km/h e risco de queda de granizo. O alerta indica possibilidade de cortes no fornecimento de energia, destelhamentos, danos em plantações e alagamentos em áreas urbanas.
O instituto ressalta que não há previsão de novo tornado, mas orienta a população a se manter atenta. O alerta laranja, classificado como “perigo”, exige vigilância redobrada e atenção às recomendações da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. As autoridades orientam que, em caso de rajadas de vento, as pessoas evitem se abrigar sob árvores, não estacionem perto de placas ou torres e, se possível, desliguem aparelhos elétricos e o quadro geral de energia.
Os ventos mais fortes são esperados para áreas litorâneas do Sudeste e do Sul, especialmente nas costas de São Paulo e do Paraná, que também estão sob alerta vermelho, nível mais grave, indicando risco elevado de estragos e acidentes.
Em outras regiões do país, o Inmet mantém o alerta amarelo, de perigo potencial, com chuvas moderadas a fortes em parte do Norte, Nordeste e Centro-Oeste.
O Paraná continua em situação de emergência após o tornado de sexta-feira (7), que destruiu 90% da cidade de Rio Bonito do Iguaçu. O governo estadual decretou calamidade pública e luto oficial de três dias pelas vítimas.