Leia mais: 'Não existe mais' e 'zona de guerra': os relatos de Rio Bonito

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém neste domingo (9) alerta laranja para tempestades intensas em sete estados brasileiros: Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A medida continua válida após o tornado que devastou o município de Rio Bonito do Iguaçu (PR), deixando seis mortos e mais de 700 feridos.

De acordo com o Inmet, a previsão é de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora (ou até 100 mm por dia), ventos que podem atingir 100 km/h e risco de queda de granizo. O alerta indica possibilidade de cortes no fornecimento de energia, destelhamentos, danos em plantações e alagamentos em áreas urbanas.