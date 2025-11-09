O bolo é simples, perfeito para ser acompanhado por café, a qualquer hora do dia. Pode ser pela manhã, enriquecendo a primeira refeição; pode ser à tarde, na hora em que o dia vai chegando ao fim depois de muito trabalho. A qualquer hora o brasileiríssimo bolo de fubá cai que é uma beleza.

O adjetivo ‘especial’ do título refere-se ao ingrediente básico, o fubá, pois este é um bolo de onde a farinha de trigo passa longe. É só fubá e se for um do tipo que o leitor ou a leitora podem ver na foto, melhor ainda. Trata-se de um fubá produzido em moinho de pedra mó, ao qual fui apresentado pela amiga Tania Mara numa feira de produtos regionais que aconteceu no Franca Shopping.

‘Moinho de pedra mó’: o que será isso, se perguntarão os urbanos. Pois lhes digo que é uma máquina para triturar grãos, como milho e trigo, usando-se um par de pedras circulares e pesadas chamadas de ‘mós’. A pedra de baixo é fixa (a mó-base), e a pedra de cima gira sobre ela, esmagando os grãos que caem através do atrito. Os moinhos tradicionais são movidos por força da água ou de animais, enquanto os modernos podem usar motores elétricos ou a diesel. A diferença do fubá assim produzido em relação aos industrializados torna-se bem nítida nas receitas onde entra.