A passagem de um ciclone extratropical pela região Sul do país deixou seis mortos no Paraná até este sábado (8). A maior parte das mortes foi registrada no município de Rio Bonito do Iguaçu, onde a formação de um tornado foi registrada.

Os efeitos do ciclone também foram sentidos em cidade do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, porém em menor escala. Na manhã deste sábado, ele se aproximava do litoral sul de São Paulo.