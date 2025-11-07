07 de novembro de 2025
RECUSOU TESTE

Brasileira é suspensa do vôlei após denúncia sobre gênero

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/@estephanienayara/Instagram
Nayara, que joga pelo Dinamo, time vice-líder do campeonato feminino, se recusou a fazer o teste imposto pela federação
A jogadora brasileira de vôlei Nayara Ferreira, de 32 anos, foi suspensa pela Federação Albanesa de Vôlei após denúncias de clubes rivais que questionaram seu gênero, segundo a Reuters. As equipes Vllaznia e Pogradeci alegaram, sem apresentar provas, que ela é homem ou usa hormônios para melhorar o desempenho.

Nayara, que joga pelo Dinamo, time vice-líder do campeonato feminino, se recusou a fazer o teste imposto pela federação num laboratório específico e, por isso, foi afastada das partidas desde outubro. A atleta afirma que nunca teve seu gênero questionado e que já fez, por conta própria, exame em outra clínica, cujo resultado será entregue ao clube nos próximos dias.

A jogadora, que atuou em países como Arábia Saudita e Itália, diz temer por sua segurança desde que o caso ganhou repercussão na imprensa local. O treinador do Dinamo, Orlando Koja, lamentou a situação e afirmou que o episódio pode afastar meninas do esporte no país.

