A jogadora brasileira de vôlei Nayara Ferreira, de 32 anos, foi suspensa pela Federação Albanesa de Vôlei após denúncias de clubes rivais que questionaram seu gênero, segundo a Reuters. As equipes Vllaznia e Pogradeci alegaram, sem apresentar provas, que ela é homem ou usa hormônios para melhorar o desempenho.
Nayara, que joga pelo Dinamo, time vice-líder do campeonato feminino, se recusou a fazer o teste imposto pela federação num laboratório específico e, por isso, foi afastada das partidas desde outubro. A atleta afirma que nunca teve seu gênero questionado e que já fez, por conta própria, exame em outra clínica, cujo resultado será entregue ao clube nos próximos dias.
A jogadora, que atuou em países como Arábia Saudita e Itália, diz temer por sua segurança desde que o caso ganhou repercussão na imprensa local. O treinador do Dinamo, Orlando Koja, lamentou a situação e afirmou que o episódio pode afastar meninas do esporte no país.