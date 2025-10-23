Nadadora transgênero é suspensa por 5 anos após recusar teste

A nadadora portuguesa transgênero Hannah Caldas, de 47 anos, foi suspensa por cinco anos de todas as competições femininas pela Federação Internacional de Natação (World Aquatics).

A suspensão ocorreu após a atleta se recusar a realizar um teste de verificação de sexo. Segundo o Daily Mail, o exame foi exigido para que ela pudesse competir na categoria sênior feminina do Masters World Championships, realizado em 2024.

A World Aquatics solicitou que Hannah se submetesse a um teste genético ou cromossômico. Exigência aconteceu mesmo após a atleta fornecer à organização sua certidão de nascimento, que a identificava como mulher.