A reforma administrativa promovida pela gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) elevou a quantidade de funcionários comissionados (nomeados por indicação) da Secretaria de Comunicação, responsável pela publicidade do governo paulista.

Em um decreto assinado no final de agosto, faltando menos de um ano para o início do próximo período eleitoral, o quadro de pessoal de confiança da pasta foi alterado de 67 funcionários para 105, um aumento de 57%. Tarcísio já se declarou pré-candidato à reeleição, embora seja cotado para disputar a Presidência em 2026.