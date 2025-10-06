06 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
ELEIÇÕES 2026

Tarcísio dispara na disputa em cenário de reeleição em SP

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Fernando Nascimento/Governo de SP
Em uma das simulações, Tarcísio aparece com 56% das intenções de voto contra 22% de Guilherme Boulos (Psol).
Em uma das simulações, Tarcísio aparece com 56% das intenções de voto contra 22% de Guilherme Boulos (Psol).

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera com folga todos os cenários testados para a eleição estadual de 2026, segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (6).

Leia mais: Bolsonaro aceita Tarcísio candidato, mas com Michelle vice

Numa das simulações, Tarcísio aparece com 56% das intenções de voto contra 22% de Guilherme Boulos (Psol). Em outro cenário, o governador tem 47%, enquanto o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) soma 26%.

Na rejeição, a deputada Erika Hilton (PSOL) lidera com 38%. Tarcísio registra 28% e Alckmin aparece tecnicamente empatado com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com 26% e 24%, respectivamente.

Os números reforçam o favoritismo do governador, que vem ganhando espaço nacional em meio a especulações sobre a possível candidatura presidencial em 2026, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar disso, Tarcísio tem reiterado que deve priorizar a reeleição em São Paulo.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.

Comentários

Comentários