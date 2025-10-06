Tarcísio dispara na disputa em cenário de reeleição em SP

Numa das simulações, Tarcísio aparece com 56% das intenções de voto contra 22% de Guilherme Boulos (Psol). Em outro cenário, o governador tem 47%, enquanto o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) soma 26%.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), lidera com folga todos os cenários testados para a eleição estadual de 2026, segundo pesquisa do Instituto Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (6).

Na rejeição, a deputada Erika Hilton (PSOL) lidera com 38%. Tarcísio registra 28% e Alckmin aparece tecnicamente empatado com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), com 26% e 24%, respectivamente.

Os números reforçam o favoritismo do governador, que vem ganhando espaço nacional em meio a especulações sobre a possível candidatura presidencial em 2026, com apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar disso, Tarcísio tem reiterado que deve priorizar a reeleição em São Paulo.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de três pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%.