Uma mulher de 31 anos morreu em Cabedelo (PB), após usar, por conta própria, uma caneta injetável para emagrecer, medicamento originalmente indicado para tratar diabetes tipo 2. Jéssica Manuela comprou o remédio por conta própria e começou a usá-la havia poucos dias, segundo a TV Tambaú.

De acordo com o perito que acompanhou o caso, a paciente sofreu queda brusca do açúcar no sangue, o que provocou perda de consciência e broncoaspiração - quando o conteúdo do estômago é aspirado para os pulmões, levando à morte por sufocamento.