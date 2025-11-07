07 de novembro de 2025
AOS 31 ANOS

Mulher usa caneta emagrecedora sem orientação médica e morre

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução de vídeo/SBT News
As canetas para emagrecer são de uso controlado e exigem prescrição médica.

Uma mulher de 31 anos morreu em Cabedelo (PB), após usar, por conta própria, uma caneta injetável para emagrecer, medicamento originalmente indicado para tratar diabetes tipo 2. Jéssica Manuela comprou o remédio por conta própria e começou a usá-la havia poucos dias, segundo a TV Tambaú.

Leia mais: Aumenta número de garis feridos por canetas emagrecedoras

De acordo com o perito que acompanhou o caso, a paciente sofreu queda brusca do açúcar no sangue, o que provocou perda de consciência e broncoaspiração -  quando o conteúdo do estômago é aspirado para os pulmões, levando à morte por sufocamento.

As canetas para emagrecer são de uso controlado e exigem prescrição médica. Especialistas alertam que o uso sem acompanhamento pode causar náuseas, tonturas, desmaios e até complicações metabólicas graves.

