Aumenta número de garis feridos por canetas emagrecedoras

O número de acidentes com garis do Distrito Federal voltou a subir, e especialistas apontam o descarte incorreto de canetas injetáveis para emagrecimento como um dos principais motivos. De janeiro a agosto de 2025, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) registrou 98 ocorrências com materiais perfurocortantes, como agulhas, vidros e seringas, quase chegando ao total de 127 casos de todo o ano passado.

Leia mais: Gari apanha de bêbados após flagrar obscenidade na praia

Em entrevista ao SBT News, Andreia Almeida, diretora técnica do SLU, afirmou que “estamos falando de quase 6 mil pessoas expostas a esse risco todos os dias”.