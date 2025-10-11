11 de outubro de 2025
DESCARTE MAL-FEITO

Aumenta número de garis feridos por canetas emagrecedoras

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Serviço de Limpeza Urbana
'Estamos falando de quase 6 mil pessoas expostas a esse risco todos os dias”, diz diretora d

O número de acidentes com garis do Distrito Federal voltou a subir, e especialistas apontam o descarte incorreto de canetas injetáveis para emagrecimento como um dos principais motivos. De janeiro a agosto de 2025, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) registrou 98 ocorrências com materiais perfurocortantes, como agulhas, vidros e seringas, quase chegando ao total de 127 casos de todo o ano passado.

Em entrevista ao SBT News, Andreia Almeida, diretora técnica do SLU, afirmou que “estamos falando de quase 6 mil pessoas expostas a esse risco todos os dias”.

Mesmo usando luvas reforçadas e uniformes resistentes, os garis ainda correm risco, pois objetos perfurocortantes atravessam o tecido. Em caso de acidente, o trabalhador é encaminhado a unidades de saúde para profilaxia contra HIV e hepatites. Almeida alerta que “um simples espeto ou agulha descartado de forma errada pode gerar semanas de medicação e acompanhamento médico”.

O SLU reforça que o descarte correto desses materiais é indispensável:

  • Vidros quebrados: em caixas de papelão ou embrulhados em jornal;
  • Garfos, espetos, agulhas e canetas injetáveis: em garrafas PET bem fechadas;
  • Tampas de latas: pressionadas para dentro;
  • Algodões e gazes com sangue: em sacos plásticos separados;
  • Seringas e medicamentos injetáveis: entregues nas UBS para recolhimento conforme normas da Anvisa.

