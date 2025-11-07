A Polícia Civil de Alagoas, em parceria com o Procon estadual, deflagrou a nova fase da Operação “Contrato Cego”, que investiga o golpe do falso financiamento e já causou prejuízo a milhares de pessoas no Brasil inteiro. As ações se deram nos bairros Jatiúca e Farol, em Maceió, e resultaram na suspensão das atividades comerciais de empresas suspeitas de aplicar o golpe.
De acordo com os delegados Michelly Santos e Dalberth Pinheiro, da Delegacia de Estelionatos, o objetivo é interromper as atividades criminosas, preservar provas e evitar que mais consumidores sejam enganados. A operação contou com o apoio do Núcleo de Planejamento Operacional e da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit).
Segundo as investigações, o esquema prometia financiamentos com juros baixos e condições facilitadas, mas exigia o pagamento antecipado de taxas e parcelas, sem que o crédito fosse liberado. Muitas vítimas estavam em situação de vulnerabilidade financeira.
Cuidados ao contratar financiamentos ou consórcios:
– Verifique se a empresa é registrada e tem endereço físico e CNPJ válidos
– Consulte o histórico da empresa em sites como o do Procon e Reclame Aqui
– Leia atentamente todos os contratos antes de assinar
– Desconfie de ofertas muito vantajosas ou pedidos de pagamento antecipado
– Guarde comprovantes, mensagens e anúncios, pois podem servir de prova
– Em caso de dúvida ou prejuízo, procure o Procon/AL ou registre ocorrência na Polícia Civil.