A Polícia Civil de Alagoas, em parceria com o Procon estadual, deflagrou a nova fase da Operação “Contrato Cego”, que investiga o golpe do falso financiamento e já causou prejuízo a milhares de pessoas no Brasil inteiro. As ações se deram nos bairros Jatiúca e Farol, em Maceió, e resultaram na suspensão das atividades comerciais de empresas suspeitas de aplicar o golpe.

Leia mais: Saiba como o 'Rei da Amarração' aplicava golpes amorosos

De acordo com os delegados Michelly Santos e Dalberth Pinheiro, da Delegacia de Estelionatos, o objetivo é interromper as atividades criminosas, preservar provas e evitar que mais consumidores sejam enganados. A operação contou com o apoio do Núcleo de Planejamento Operacional e da Operação Policial Litorânea Integrada (Oplit).