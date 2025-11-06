A informação foi passada por familiares que estavam na casa para policiais militares que atenderam a ocorrência.

O ex-deputado estadual pelo PT Paulo Frateschi, 75, morto esfaqueado nesta quinta (6), em São Paulo, teria discutido com o filho, Francisco Frateschi, antes do ataque.

O homem preso por matar o pai faz uso de medicamentos, mas deixou de tomá-los por dois dias, relataram os familiares para os PMs.

Francisco seguia sob cuidados médicos na UPA Lapa. Ele está sedado após o surto em que agrediu os pais e uma irmã.

A irmã deixou o 91° DP (Ceasa) por volta das 14h30 após prestar depoimento. Ela estava com um dos braços enfaixado. A mãe seguia internada.