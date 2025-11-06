06 de novembro de 2025
Água por R$25 e salada por R$99: Confira 'precinhos' da COP30

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/ Fernando Frazão/Agência Brasil
Até o pão de queijo virou artigo de luxo, vendido por R$30.
Até o pão de queijo virou artigo de luxo, vendido por R$30.

Participantes da COP30, em Belém (PA), estão espantados com os preços cobrados dentro do evento climático. Na chamada Zona Azul, uma garrafinha de água de 350 ml sai por R$ 25, mesmo valor de um refrigerante. Já na Green Zone, com acesso para o público em geral, pratos típicos do Pará chegam a R$ 110.

Leia mais: COP30: Governo vai acionar na Justiça hotéis com preços abusivos

Sucos de frutas regionais, como cupuaçu e acerola, custam R$ 30, e até o pão de queijo virou artigo de luxo, vendido pelo mesmo valor. Um brigadeiro simples é oferecido a R$ 20, e o brownie, a R$ 30.

Veja os preços cobrados na COP30:

Item Preço (R$) Local
Água (250 ml) 25 Green Zone
Água (350 ml) 25 Zona Azul
Refrigerante 25 Zona Azul
Café ou chá 30 Green Zone
Suco natural (goiaba, acerola, maracujá, cupuaçu) 30 Zona Azul
Pão de queijo 30 Green Zone
Coxinha, empada ou esfiha 30 Green Zone
Sanduíche natural (frango, misto ou queijo) 35 Zona Azul
Sanduíche de frango com batata e refri 35 Green Zone
Combo “Duplo Cheddar” (Bob’s) 50 Green Zone
Lasanha / Frango xadrez / Strogonoff / Caldos 60–70 Centro de Imprensa
Baião vegano / Talharim / Filé de frango com legumes 80–90 Green Zone
Poke vegano 99 Green Zone
Poke de salmão 105 Green Zone
Pratos típicos (pirarucu, filhote, arroz de pato com tucupi) 110 Green Zone
Brigadeiro 20 Zona Azul
Brownie 30 Zona Azul

Os organizadores afirmam que bebedouros com copos estão disponíveis para o público, mas isso não tem aliviado as críticas. Nas redes sociais, visitantes brincam que o “aquecimento global” da COP30 é o dos preços.

*Com informações de O Tempo e CNN

