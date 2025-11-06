Participantes da COP30, em Belém (PA), estão espantados com os preços cobrados dentro do evento climático. Na chamada Zona Azul, uma garrafinha de água de 350 ml sai por R$ 25, mesmo valor de um refrigerante. Já na Green Zone, com acesso para o público em geral, pratos típicos do Pará chegam a R$ 110.

Sucos de frutas regionais, como cupuaçu e acerola, custam R$ 30, e até o pão de queijo virou artigo de luxo, vendido pelo mesmo valor. Um brigadeiro simples é oferecido a R$ 20, e o brownie, a R$ 30.

Veja os preços cobrados na COP30: