Participantes da COP30, em Belém (PA), estão espantados com os preços cobrados dentro do evento climático. Na chamada Zona Azul, uma garrafinha de água de 350 ml sai por R$ 25, mesmo valor de um refrigerante. Já na Green Zone, com acesso para o público em geral, pratos típicos do Pará chegam a R$ 110.
Sucos de frutas regionais, como cupuaçu e acerola, custam R$ 30, e até o pão de queijo virou artigo de luxo, vendido pelo mesmo valor. Um brigadeiro simples é oferecido a R$ 20, e o brownie, a R$ 30.
Veja os preços cobrados na COP30:
|Item
|Preço (R$)
|Local
|Água (250 ml)
|25
|Green Zone
|Água (350 ml)
|25
|Zona Azul
|Refrigerante
|25
|Zona Azul
|Café ou chá
|30
|Green Zone
|Suco natural (goiaba, acerola, maracujá, cupuaçu)
|30
|Zona Azul
|Pão de queijo
|30
|Green Zone
|Coxinha, empada ou esfiha
|30
|Green Zone
|Sanduíche natural (frango, misto ou queijo)
|35
|Zona Azul
|Sanduíche de frango com batata e refri
|35
|Green Zone
|Combo “Duplo Cheddar” (Bob’s)
|50
|Green Zone
|Lasanha / Frango xadrez / Strogonoff / Caldos
|60–70
|Centro de Imprensa
|Baião vegano / Talharim / Filé de frango com legumes
|80–90
|Green Zone
|Poke vegano
|99
|Green Zone
|Poke de salmão
|105
|Green Zone
|Pratos típicos (pirarucu, filhote, arroz de pato com tucupi)
|110
|Green Zone
|Brigadeiro
|20
|Zona Azul
|Brownie
|30
|Zona Azul
Os organizadores afirmam que bebedouros com copos estão disponíveis para o público, mas isso não tem aliviado as críticas. Nas redes sociais, visitantes brincam que o “aquecimento global” da COP30 é o dos preços.
*Com informações de O Tempo e CNN