O Atlético-MG venceu o Bahia por 3 a 0, nesta quarta-feira (5), na Arena MRV, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A noite foi histórica para Hulk e contou com expulsão polêmica dos visitantes.

O ídolo do Atlético marcou o primeiro gol da partida, o de número 500 em sua carreira. Do total, 131 deles foram marcados com a camisa do Atlético-MG, enquanto o restante passa por Zenit, Porto, Shangai Port, Kawasaki Frontale, Tokyo Verdy e Consadole Sappore.

Para completar o placar, Igor Gomes marcou um lindo golaço de falta, e Biel desencantou. O jogo estava disputado antes da expulsão, mas, após o vermelho para Kanu, o time da casa soube aproveitar a vantagem numérica.