A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga um homem apontado como integrante do Comando Vermelho que teria viajado à Ucrânia para participar de treinamentos de guerra e aprender técnicas de combate. Segundo a Subsecretaria de Inteligência, o objetivo seria usar o conhecimento para fortalecer a atuação armada da facção no Rio.

Segundo a investigação, Philippe Marques Pinto, 29, deixou o Brasil ao menos três vezes com destino à Europa. Registros de viagem obtidos pela polícia indicam entradas em junho de 2023, junho de 2024 e setembro de 2025, sempre partindo do Rio em direção a Lisboa, rota que seria usada para acessar outros países do continente.

Em uma dessas viagens, ele partiu em 9 de setembro de 2025, chegando a Portugal no dia seguinte. Rússia e Ucrânia travam um conflito desde fevereiro de 2022.