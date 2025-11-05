O Senado vota nesta nesta tarde de quarta-feira (5) o projeto que amplia a faixa de isenção do Imposto de Renda para pessoas físicas, elevando o limite de R$ 3.036 para R$ 5 mil mensais. A proposta, relatada por Renan Calheiros (MDB-AL), já foi aprovada pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) mais cedo e agora segue para decisão do plenário.

O texto também prevê desconto parcial para quem ganha até R$ 7.350 por mês e estabelece um imposto mínimo de 10% sobre rendas anuais acima de R$ 600 mil. Além disso, inclui taxação de lucros e dividendos enviados ao exterior e aumento de impostos sobre fintechs e apostas online.