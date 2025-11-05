A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou nesta quarta-feira (5) o projeto de lei que isenta do Imposto de Renda quem recebe até R$ 5 mil por mês e aumenta a taxação sobre altas rendas. A proposta ainda será votada pelo plenário.

O texto, relatado por Renan Calheiros (MDB-AL), mantém a tributação mínima de 10% sobre rendas anuais acima de R$ 600 mil e amplia a isenção parcial para quem ganha até R$ 7.350. O projeto também prevê taxa de 10% sobre lucros e dividendos enviados ao exterior e elevação de impostos sobre fintechs e apostas online.

A medida atende a uma promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se comprometeu a elevar a faixa de isenção do IR para a classe média.