O deputado Marco Costa, do Partido Socialista de Setúbal, em Portugal, foi preso após assaltar com faca dois adolescentes. O político voltou a usar drogas e, na recaída, passou a financiar o vício cometendo o crime pessoalmente.

Segundo o jornal Público, Costa é fisioterapeuta e era visto como homem querido e bem-sucedido na cidade, o que tornou o caso ainda mais inacreditável. Fontes próximas afirmaram que o episódio foi uma "surpresa total”, e descreveram a situação como uma verdadeira tragédia humana.