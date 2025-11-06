06 de novembro de 2025
CASO RARO

Vício em droga leva deputado a assaltar adolescentes com faca

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Facebook via SIC
Fontes próximas afirmaram que o episódio foi uma 'surpresa total”.

O deputado Marco Costa, do Partido Socialista de Setúbal, em Portugal, foi preso após assaltar com faca dois adolescentes. O político voltou a usar drogas e, na recaída, passou a financiar o vício cometendo o crime pessoalmente.

Segundo o jornal Público, Costa é fisioterapeuta e era visto como homem querido e bem-sucedido na cidade, o que tornou o caso ainda mais inacreditável. Fontes próximas afirmaram que o episódio foi uma "surpresa total”, e descreveram a situação como uma verdadeira tragédia humana.

Agora, o político virou manchete policial, e precisará de mais do que fisioterapia para reabilitar a própria imagem.

