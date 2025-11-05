No documento, o governo americano, por meio DEA, agência federal de combate às drogas, também se coloca à disposição do governo fluminense.

O governo do republicano Donald Trump encaminhou uma carta à Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro na qual lamenta as quatro mortes de policiais durante a Operação Contenção, realizada no Complexo do Alemão e da Penha na semana passada.

"Neste momento de luto, reiteramos nosso respeito e admiração pelo trabalho incansável das forças de segurança do Estado e colocamo-nos à disposição para qualquer apoio que se faça necessário", diz um trecho.

A carta é assinada por James Sparks, chefe da DEA, e foi enviada nesta quarta-feira (4) para o secretário de Segurança Pública Victor Santos.

Além de expressar condolências pela "trágica perda dos quatro policiais que tombaram no cumprimento do dever", Sparks afirma ainda que "a missão de proteger a sociedade exige coragem, dedicação e sacrifício, e reconhecemos o valor e a honra desses profissionais que deram suas vidas em defesa da segurança pública".