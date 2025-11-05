Enquanto o governo Lula avalia se vai oferecer apoio financeiro às famílias dos 117 suspeitos mortos na megaoperação policial no Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) liderou a campanha que arrecadou mais de R$ 1 milhão para ajudar os familiares dos quatro policiais que perderam a vida na mesma ação.

Leia mais: Lula chama operação no Rio de 'matança' e cobra apuração paralela

A vaquinha virtual superou em poucas horas a meta inicial de R$ 400 mil, com mais de 15 mil doações. A iniciativa prevê repassar cerca de R$ 100 mil a cada uma das famílias dos agentes mortos: dois policiais civis e dois militares do BOPE.