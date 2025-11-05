Enquanto o governo Lula avalia se vai oferecer apoio financeiro às famílias dos 117 suspeitos mortos na megaoperação policial no Rio de Janeiro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) liderou a campanha que arrecadou mais de R$ 1 milhão para ajudar os familiares dos quatro policiais que perderam a vida na mesma ação.
Leia mais: Lula chama operação no Rio de 'matança' e cobra apuração paralela
A vaquinha virtual superou em poucas horas a meta inicial de R$ 400 mil, com mais de 15 mil doações. A iniciativa prevê repassar cerca de R$ 100 mil a cada uma das famílias dos agentes mortos: dois policiais civis e dois militares do BOPE.
Flávio pediu à plataforma responsável pela arrecadação que isente a taxa administrativa, para que todo o valor seja destinado aos familiares.
Enquanto isso, no governo federal, a ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, defende que a União ofereça algum tipo de auxílio às famílias dos suspeitos mortos, mas o Planalto trata o tema com cautela. Integrantes do governo temem que a medida seja interpretada como gesto de apoio a criminosos.
*Com informações da CNN e Metrópoles