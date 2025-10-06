Postos licenciados pelo Corinthians são alvos de ação contra PCC

Três postos de gasolina que operam sob a marca licenciada do Corinthians são de propriedade de empresários que se tornaram alvos de uma megaoperação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO).

Documentos judiciais detalham a investigação de esquema criminoso bilionário com supostas ligações com o PCC (Primeiro Comando da Capital).

A decisão, emitida pela 2ª Vara Criminal de Catanduva, acolheu um pedido do Ministério Público para apurar o "projeto criminoso" que supera a cifra dos R$ 8,4 bilhões. A investigação aponta para a prática de múltiplos crimes, incluindo lavagem de dinheiro, fraudes tributárias e estelionato.