O Censo Demográfico contabilizou 241 pessoas com o sobrenome Bolsonaro no Brasil em 2022, de acordo com dados divulgados nesta terça (4) pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). À época, o país era governado por Jair Bolsonaro (PL).

O sobrenome do ex-presidente está longe de ser um dos mais comuns. Correspondia a apenas 0,0001% do total identificado no Censo. As informações constam em um um site do IBGE chamado Nomes no Brasil - clique aqui para acessá-lo: