O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou duramente a megaoperação policial que deixou 121 mortos no Rio de Janeiro na semana passada, incluindo quatro agentes, e afirmou que o governo quer uma investigação independente sobre o caso.

Durante entrevista a agências internacionais em Belém (PA), Lula classificou a ação, que mirava o Comando Vermelho nos complexos do Alemão e da Penha, como “desastrosa” e disse que o objetivo judicial não era “uma ordem de matança”. O presidente também adiantou que peritos da Polícia Federal devem acompanhar a apuração das mortes.