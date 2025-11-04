A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (4) o projeto de lei que amplia gradualmente a licença-paternidade de cinco para 20 dias, com remuneração integral garantida. O texto, de autoria do Senado, retorna à Casa de origem após mudanças feitas pelo relator, deputado Pedro Campos (PSB-PE).

De acordo com a proposta, a ampliação será feita em quatro etapas: 10 dias nos dois primeiros anos de vigência da lei, 15 dias no terceiro e 20 dias no quarto ano. A versão inicial previa 30 dias após cinco anos, mas o prazo foi reduzido após negociações no plenário, por causa de restrições fiscais. O impacto financeiro estimado é de R$ 4,34 bilhões em 2027 e poderia chegar a R$ 11,87 bilhões em 2030, caso o período fosse de 30 dias.

O texto também prevê ampliação da licença em um terço no caso de filhos com deficiência, e autoriza o pai a dividir o período em duas partes, desde que o primeiro seja usufruído logo após o nascimento ou a adoção e o segundo até 180 dias depois.