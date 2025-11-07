07 de novembro de 2025
Tratamento da dor


Desde 2009, quando os Drs. Charles Amaral de Oliveira e Fabrício Dias Assis resolveram se unir para criar o Singular Centro de Controle da Dor, no Cambuí, Campinas é evidenciada em todo o mundo nos tratamentos de Medicina Intervencionista da Dor. Anualmente, centenas de pacientes conquistam a qualidade de vida por meio de técnicas que são repassadas e multiplicadas através de cursos ministrados para profissionais de saúde de todo o Brasil. É um trabalho pioneiro, reconhecido e premiado que insere Campinas entre os locais de referência para alívio da dor no País. Saiba mais em www.singular.med.br

