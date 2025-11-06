Transformar, inovar, liderar! Com experiência sólida e olhar estratégico, Fabi Cerdeira está à frente da gestão comercial da Criare Collection (@criarecollection), referência em mobiliário planejado de alto padrão.

Sua chegada representa um novo impulso para a marca — fortalecendo relações, ampliando oportunidades e agregando ainda mais valor à experiência de quem busca design, sofisticação e excelência.

Com sensibilidade e propósito, Fabi chega para conectar pessoas, ideias e projetos que transformam espaços em arte. Conheça o showroom na Av. Cel. Silva Telles, 713 ????