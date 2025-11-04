Pelo segundo ano consecutivo, o Ateliê Beauty é reconhecido no World Luxury Spa Awards, direto de Barcelona, nas categorias:

???? Melhor Spa Boutique de Luxo do Mundo – Global Winner

???? Melhor Experiência em Spa – South America Winner

???? Melhor Spa Urbano de Luxo – South America Winner

Mais do que prêmios, esses reconhecimentos refletem o o propósito de oferecer experiências únicas, onde tecnologia, acolhimento e bem-estar se unem em cada detalhe.