Pelo segundo ano consecutivo, o Ateliê Beauty é reconhecido no World Luxury Spa Awards, direto de Barcelona, nas categorias:
???? Melhor Spa Boutique de Luxo do Mundo – Global Winner
???? Melhor Experiência em Spa – South America Winner
???? Melhor Spa Urbano de Luxo – South America Winner
Mais do que prêmios, esses reconhecimentos refletem o o propósito de oferecer experiências únicas, onde tecnologia, acolhimento e bem-estar se unem em cada detalhe.
Isa Santini, CEO do AB, ressalta: ‘Representar o Brasil neste cenário mundial é uma honra imensa. Agradecemos aos colaboradores, parceiros e clientes. Vocês são parte essencial dessa conquista!’
Acesse: https://www.ateliebeauty.com.br/