Flamengo segura recorde, e 2025 pode ter melhor vice da história
O Flamengo segurou por mais um ano o posto de melhor campanha de um campeão do Brasileiro na era dos pontos corridos com 20 clubes. O campeonato de 2025, porém, caminha para ter o vice com a melhor campanha do atual formato.
O Flamengo fez 90 pontos ao levantar o título de 2019, e o Palmeiras só pode chegar a 89. O time de Abel Ferreira lidera a atual edição do Brasileiro com 65 pontos e somará mais 24 caso vença os oito jogos restantes.
O recorde possível é o de segunda melhor pontuação de um campeão, que até o momento pertence ao Atlético-MG. Os mineiros garantiram o caneco da edição de 2021 ao baterem 84 pontos.
E a marca pode ser alcançada tanto por Palmeiras quanto Flamengo. Isso porque o Rubro-Negro, atual vice-líder, tem 88 como máxima pontuação possível.
Campeões com maior pontuação:
- Flamengo (2019) - 90 pontos
- Atlético-MG (2021) - 84 pontos
- Corinthians (2015) e Palmeiras (2022) - 81 pontos
- Cruzeiro (2014), Palmeiras (2016 e 2018) - 80 pontos
*Levantamento considera apenas os títulos no atual formato do Brasileiro
Melhor vice da história
Um vice-campeão nunca bateu 75 pontos, e marca deve ser quebrada este ano. O levantamento considera apenas as campanhas de Brasileirão disputado em pontos corridos e por 20 clubes.
Até o momento, o Santos é o melhor vice da história, com 74 pontos no Brasileirão de 2019, que teve o Flamengo campeão.
Se mantiverem o aproveitamento, Palmeiras e Flamengo superarão a marca dos 80 pontos ao final do campeonato. Os dois times somariam aproximadamente 17 pontos nos oito jogos restantes, o que deixaria o Alviverde com um total de 82, contra 81 do Rubro-Negro. Os paulistas têm 72% de aproveitamento, contra 71% dos cariocas.
Há a chance, inclusive, de todos os integrantes do G4 superarem o recorde do Santos. O Cruzeiro (terceiro colocado) pode chegar a 81 caso vença todas as sete partidas restantes, enquanto o Mirassol (quarto colocado) tem a chance de terminar a competição com 77.
Vices com maior pontuação:
- Santos (2019) - 74 pontos
- Internacional (2022) e Palmeiras (2024) - 73 pontos
- Grêmio (2008), Atlético-MG (2012) e Flamengo (2018) - 72 pontos
- Santos (2016) e Flamengo (2021) - 71 pontos
- São Paulo (2014) e Internacional (2020) - 70 pontos
*Levantamento considera apenas os títulos no atual formato do Brasileiro
A tabela do Brasileiro
- Palmeiras - 65 pontos
- Flamengo - 64 pontos
- Cruzeiro - 60 pontos
- Mirassol - 56 pontos
- Bahia - 52 pontos
- Botafogo - 48 pontos
- Fluminense - 47 pontos
- São Paulo - 44 pontos
- Vasco - 42 pontos
- Corinthians - 42 pontos
- Grêmio - 39 pontos
- Ceará - 38 pontos
- Atlético-MG - 37 pontos
- Red Bull Bragantino - 36 pontos
- Internacional - 36 pontos
- Santos - 33 pontos
- Vitória - 31 pontos
- Fortaleza - 28 pontos
- Juventude - 26 pontos
- Sport - 17 pontos