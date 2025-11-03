O Flamengo segurou por mais um ano o posto de melhor campanha de um campeão do Brasileiro na era dos pontos corridos com 20 clubes. O campeonato de 2025, porém, caminha para ter o vice com a melhor campanha do atual formato.

O Flamengo fez 90 pontos ao levantar o título de 2019, e o Palmeiras só pode chegar a 89. O time de Abel Ferreira lidera a atual edição do Brasileiro com 65 pontos e somará mais 24 caso vença os oito jogos restantes.

O recorde possível é o de segunda melhor pontuação de um campeão, que até o momento pertence ao Atlético-MG. Os mineiros garantiram o caneco da edição de 2021 ao baterem 84 pontos.