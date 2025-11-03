04 de novembro de 2025
BRASILEIRÃO

Flamengo segura recorde, e 2025 pode ter melhor vice da história

da Folhapress
| Tempo de leitura: 2 min
Gilvan de Souza/CRF
Flamengo encara o São Paulo na quarta-feira, às 21h30, fora de casa
Flamengo encara o São Paulo na quarta-feira, às 21h30, fora de casa

O Flamengo segurou por mais um ano o posto de melhor campanha de um campeão do Brasileiro na era dos pontos corridos com 20 clubes. O campeonato de 2025, porém, caminha para ter o vice com a melhor campanha do atual formato.

O Flamengo fez 90 pontos ao levantar o título de 2019, e o Palmeiras só pode chegar a 89. O time de Abel Ferreira lidera a atual edição do Brasileiro com 65 pontos e somará mais 24 caso vença os oito jogos restantes.

O recorde possível é o de segunda melhor pontuação de um campeão, que até o momento pertence ao Atlético-MG. Os mineiros garantiram o caneco da edição de 2021 ao baterem 84 pontos.

E a marca pode ser alcançada tanto por Palmeiras quanto Flamengo. Isso porque o Rubro-Negro, atual vice-líder, tem 88 como máxima pontuação possível.

Campeões com maior pontuação:

  • Flamengo (2019) - 90 pontos
  • Atlético-MG (2021) - 84 pontos
  • Corinthians (2015) e Palmeiras (2022) - 81 pontos
  • Cruzeiro (2014), Palmeiras (2016 e 2018) - 80 pontos

*Levantamento considera apenas os títulos no atual formato do Brasileiro

Melhor vice da história

Um vice-campeão nunca bateu 75 pontos, e marca deve ser quebrada este ano. O levantamento considera apenas as campanhas de Brasileirão disputado em pontos corridos e por 20 clubes.

Até o momento, o Santos é o melhor vice da história, com 74 pontos no Brasileirão de 2019, que teve o Flamengo campeão.

Se mantiverem o aproveitamento, Palmeiras e Flamengo superarão a marca dos 80 pontos ao final do campeonato. Os dois times somariam aproximadamente 17 pontos nos oito jogos restantes, o que deixaria o Alviverde com um total de 82, contra 81 do Rubro-Negro. Os paulistas têm 72% de aproveitamento, contra 71% dos cariocas.

Há a chance, inclusive, de todos os integrantes do G4 superarem o recorde do Santos. O Cruzeiro (terceiro colocado) pode chegar a 81 caso vença todas as sete partidas restantes, enquanto o Mirassol (quarto colocado) tem a chance de terminar a competição com 77.

Vices com maior pontuação:

  • Santos (2019) - 74 pontos
  • Internacional (2022) e Palmeiras (2024) - 73 pontos
  • Grêmio (2008), Atlético-MG (2012) e Flamengo (2018) - 72 pontos
  • Santos (2016) e Flamengo (2021) - 71 pontos
  • São Paulo (2014) e Internacional (2020) - 70 pontos

*Levantamento considera apenas os títulos no atual formato do Brasileiro

A tabela do Brasileiro

  1. Palmeiras - 65 pontos
  2. Flamengo - 64 pontos
  3. Cruzeiro - 60 pontos
  4. Mirassol - 56 pontos
  5. Bahia - 52 pontos
  6. Botafogo - 48 pontos
  7. Fluminense - 47 pontos
  8. São Paulo - 44 pontos
  9. Vasco - 42 pontos
  10. Corinthians - 42 pontos
  11. Grêmio - 39 pontos
  12. Ceará - 38 pontos
  13. Atlético-MG - 37 pontos
  14. Red Bull Bragantino - 36 pontos
  15. Internacional - 36 pontos
  16. Santos - 33 pontos
  17. Vitória - 31 pontos
  18. Fortaleza - 28 pontos
  19. Juventude - 26 pontos
  20. Sport - 17 pontos

