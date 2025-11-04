04 de novembro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SINAIS DE VIOLÊNCIA

PMs são encontrados mortos em casa, em São Paulo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/PMSP
Colegas perceberam que o casal estava incomunicável desde 31 de outubro.
Colegas perceberam que o casal estava incomunicável desde 31 de outubro.

Dois policiais militares foram encontrados mortos dentro da própria casa, no domingo (2), no Jardim Guaianases, zona leste de São Paulo. Os corpos apresentavam sinais de violência e uma arma institucional foi achada perto de um deles, informou a CNN.

Leia mais: Suicídios de policiais militares batem recorde no estado

A Polícia Militar informou que colegas perceberam que o casal estava incomunicável desde 31 de outubro. Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram primeiramente o veículo dos agentes e, em seguida, os corpos.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a suspeita inicial é de que o policial tenha matado a esposa, também PM, e se suicidado em seguida. A área foi isolada para perícia, e o caso é investigado pela Polícia Civil.

Comentários

Comentários