Dois policiais militares foram encontrados mortos dentro da própria casa, no domingo (2), no Jardim Guaianases, zona leste de São Paulo. Os corpos apresentavam sinais de violência e uma arma institucional foi achada perto de um deles, informou a CNN.

Leia mais: Suicídios de policiais militares batem recorde no estado

A Polícia Militar informou que colegas perceberam que o casal estava incomunicável desde 31 de outubro. Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram primeiramente o veículo dos agentes e, em seguida, os corpos.