Dois policiais militares foram encontrados mortos dentro da própria casa, no domingo (2), no Jardim Guaianases, zona leste de São Paulo. Os corpos apresentavam sinais de violência e uma arma institucional foi achada perto de um deles, informou a CNN.
A Polícia Militar informou que colegas perceberam que o casal estava incomunicável desde 31 de outubro. Ao entrarem no imóvel, os policiais encontraram primeiramente o veículo dos agentes e, em seguida, os corpos.
De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a suspeita inicial é de que o policial tenha matado a esposa, também PM, e se suicidado em seguida. A área foi isolada para perícia, e o caso é investigado pela Polícia Civil.