A vitória por 2 a 0 sobre o Juventude foi o primeiro dos seis jogos do Palmeiras entre a semifinal e a decisão da Libertadores, contra o Flamengo, marcada para o dia 29 de novembro.

Nos cinco jogos a serem disputados até a final do torneio continental, o Palmeiras joga fora de casa três vezes, e outras duas como mandante.

O que aconteceu

Dois clássicos contra o Santos em dez dias. Na próxima quinta (6), o Palmeiras recebe o time alvinegro no Allianz Parque, enquanto no dia 15 (um sábado), os times voltam a se enfrentar, desta vez na Vila Belmiro, durante a data Fifa, em jogo atrasado da 13ª rodada.