O Feirão Limpa Nome da Serasa começou ontem (3) e continua até 30 de novembro, oferecendo descontos que podem chegar a 99% em dívidas com mais de 1.600 empresas parceiras. O evento é uma das maiores oportunidades do país para quem quer sair da inadimplência e limpar o nome.

Leia mais: Mutirão de bancos: Saiba como negociar dívidas com desconto

Os consumidores podem negociar pendências de online, seja pelo site, aplicativo ou WhatsApp, e presencialmente nas mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil.

Como participar do Feirão