O Feirão Limpa Nome da Serasa começou ontem (3) e continua até 30 de novembro, oferecendo descontos que podem chegar a 99% em dívidas com mais de 1.600 empresas parceiras. O evento é uma das maiores oportunidades do país para quem quer sair da inadimplência e limpar o nome.
Os consumidores podem negociar pendências de online, seja pelo site, aplicativo ou WhatsApp, e presencialmente nas mais de 7 mil agências dos Correios em todo o Brasil.
Como participar do Feirão
Há quatro formas de participar:
* Site ou aplicativo da Serasa: basta digitar o CPF, preencher o cadastro e conferir as ofertas disponíveis. O app está disponível para Android e iOS
* WhatsApp oficial: as negociações podem ser feitas pelo número (11) 9 9575-2096, o único canal oficial do Feirão
* Agências dos Correios: é preciso levar documento de identificação com foto e CPF para o atendimento presencial.
O que pode ser renegociado
Entre os tipos de dívidas que podem ser quitadas estão:
* contas com bancos e financeiras
* lojas do varejo
* serviços básicos, como água, luz, gás, telefone e internet
* supermercados
Dívidas com órgãos públicos, como IPTU e IPVA, não fazem parte do programa.
Condições e pagamentos
As propostas podem incluir parcelas a partir de R$ 9,90, com pagamento via boleto bancário ou Pix. Após o término do Feirão, em 30 de novembro, as ofertas continuarão disponíveis na plataforma Serasa Limpa Nome, mas as condições podem mudar conforme cada empresa credora.