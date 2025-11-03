Se você está com o nome sujo ou com dívidas atrasadas no banco, novembro pode ser o mês ideal para colocar as contas em dia. Desde 1º de novembro, o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira reúne mais de 160 instituições para oferecer condições especiais a quem quer sair do vermelho.

Durante a ação, os consumidores podem conseguir descontos, parcelamentos e juros reduzidos para quitar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado e outras modalidades bancárias, desde que não envolvam bens dados em garantia, como imóveis ou veículos.