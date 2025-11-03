Se você está com o nome sujo ou com dívidas atrasadas no banco, novembro pode ser o mês ideal para colocar as contas em dia. Desde 1º de novembro, o Mutirão de Negociação e Orientação Financeira reúne mais de 160 instituições para oferecer condições especiais a quem quer sair do vermelho.
Durante a ação, os consumidores podem conseguir descontos, parcelamentos e juros reduzidos para quitar dívidas de cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado e outras modalidades bancárias, desde que não envolvam bens dados em garantia, como imóveis ou veículos.
As negociações podem ser feitas diretamente com os bancos pelos canais oficiais ou pelo site Consumidor.gov.br, com conta nível Prata ou Ouro para participar. Também será possível pedir ajuda presencial nos Procons que aderirem ao mutirão.
Segundo a Febraban, o mutirão é feito desde 2019 e já ajudou mais de 1,4 milhão de brasileiros a renegociar contratos. Além de aliviar o bolso, o objetivo é evitar o superendividamento e incentivar o planejamento financeiro.
O site Meu Bolso em Dia disponibiliza a lista completa dos bancos participantes, os canais de atendimento e o acesso a planilhas gratuitas para organizar o orçamento antes da negociação.
- Quem pode participar: quem tem dívidas em atraso com bancos e financeiras.
- O que não entra: financiamentos com garantia (como carro e casa).
- Como saber o que deve: acesse o relatório Registrato do Banco Central, que mostra todas as suas dívidas e contas ativas.
- Dívidas não bancárias: podem ser negociadas no Feirão Serasa Limpa Nome, que ocorre no mesmo período, inclusive em agências dos Correios.
Para quem está com o orçamento apertado, novembro será o mês de negociar, respirar e planejar o recomeço financeiro.
E se a minha dívida não é bancária?
Caso a sua dívida não seja com uma instituição financeira, você pode procurar uma instituição parceria, como a Serasa, que no mesmo período do mutirão promove o seu Feirão Serasa Limpa Nome, por meio do qual o consumidor tem a oportunidade de quitar dívidas não bancárias em atraso, e com descontos, contraídas de empresas de varejo, telecomunicações, concessionárias de energia, saneamento, universidade e financeiras.
Outra possibilidade é negociar as dívidas atrasadas nas agências dos correios participantes do feirão. Basta escolher a agência mais próxima e, no balcão de atendimento, perguntar pelo Serasa Limpa Nome. Os endereços das agências participantes estão disponíveis aqui.