04 de novembro de 2025
MAR DE AREIA

Dunas engolem ruas e ameaçam casas no Rio Grande do Sul

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Názaro Borges/Facebook
Ventos fortes registrados neste ano, com rajadas de até 60 km/h, agravaram ainda mais a situação.
O avanço das dunas da Barra, em Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, tem coberto ruas, casas e comércios, preocupando moradores e comerciantes. O acúmulo de areia já ultrapassa o nível das casas, e pedidos de providências continuam sem resposta efetiva, segundo relatos de moradores. As informações são do SBT News.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) informou que a prefeitura tem licença para executar um plano de manejo, com barreiras e vegetação para conter o avanço das dunas, mas a administração municipal ainda não se pronunciou.

A geóloga Gabriela Rockett, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), explicou ao SBT News que o problema é consequência direta da urbanização sem planejamento. “Desde a década de 1950 se constrói sem considerar a dinâmica natural das dunas”, explicou. Ventos fortes registrados neste ano, com rajadas de até 60 km/h, agravaram ainda mais a situação.

