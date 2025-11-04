O avanço das dunas da Barra, em Tramandaí, no litoral norte do Rio Grande do Sul, tem coberto ruas, casas e comércios, preocupando moradores e comerciantes. O acúmulo de areia já ultrapassa o nível das casas, e pedidos de providências continuam sem resposta efetiva, segundo relatos de moradores. As informações são do SBT News.

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam) informou que a prefeitura tem licença para executar um plano de manejo, com barreiras e vegetação para conter o avanço das dunas, mas a administração municipal ainda não se pronunciou.