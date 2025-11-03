Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são dois dos maiores jogadores da história do futebol e, ao longo da última década, disputaram a alcunha de melhor do mundo. De acordo com o português, ele está acima do argentino.

CR7 é melhor que Messi?

Perguntado sobre a rivalidade, Cristiano Ronaldo não concordou com a opinião de que Messi é melhor. O craque de Portugal não quis ser humilde ao afirmar que foi superior.

"Sem problemas. Eu não concordo. Não tenho que ser humilde", disse Cristiano Ronaldo, em entrevista ao jornalista Piers Morgan.