CR7 se coloca acima de Lionel Messi: 'Não quero ser humilde'
| Tempo de leitura: 1 min
Cristiano Ronaldo e Lionel Messi são dois dos maiores jogadores da história do futebol e, ao longo da última década, disputaram a alcunha de melhor do mundo. De acordo com o português, ele está acima do argentino.
CR7 é melhor que Messi?
Perguntado sobre a rivalidade, Cristiano Ronaldo não concordou com a opinião de que Messi é melhor. O craque de Portugal não quis ser humilde ao afirmar que foi superior.
"Sem problemas. Eu não concordo. Não tenho que ser humilde", disse Cristiano Ronaldo, em entrevista ao jornalista Piers Morgan.
A polêmica começou porque o entrevistador citou fala recente de Wayne Rooney, companheiro e amigo de CR7 nos tempos de Manchester United. O ex-jogador inglês colocou Messi acima do português.
Além das comparações com Messi, CR7 também falou sobre a relação com Georgina Rodríguez, a despedida dos gramados e a fama de bilionário. A entrevista completa será liberada nesta terça-feira (4).