Uma estudante de 17 anos reagiu a um assalto na noite de domingo (2), no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, tentando proteger sua mochila com material escolar. O caso aconteceu às 19h30, quando a jovem voltava da escola.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que dois homens de moto bloqueiam a rua. A adolescente tenta fugir, mas um dos assaltantes a alcança, derruba no chão e leva a mochila. A jovem ainda tenta recuperar os pertences antes que os criminosos fujam do local, mas não consegue.