Uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira (31) mostra que a maioria dos moradores de favelas apoia a megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. Segundo o levantamento, 87,6% dos moradores dessas áreas no estado aprovam a ação.
A operação, considerada a mais letal da história do país, dividiu opiniões em outras regiões. Em todo o Brasil, 55,2% dos entrevistados se disseram favoráveis à atuação das forças de segurança.
Apoio maior entre moradores de favelas
O levantamento aponta que, entre os moradores de favelas em todo o país, o apoio à operação chega a 80,9%. No Rio de Janeiro, 62,2% da população geral aprova a ação — número que sobe significativamente nas comunidades.
Medo da violência no Rio
A pesquisa também revelou um dado alarmante sobre o medo da violência: 81,4% dos cariocas afirmam ter receio de sair de casa. A média nacional é de 43,1%. No Sul do país, esse número cai para apenas 7,1%.
Durante o dia da operação, quase 80% dos moradores do Rio relataram medo de circular pela cidade.
Avaliação da força policial
Sobre a violência empregada pelas forças de segurança, 62,3% dos cariocas consideraram o uso da força “adequado”, enquanto 34,4% o classificaram como “excessivo”. Em outros estados, o índice de aprovação da conduta policial ficou em 52,5%.
Combate ao crime ou ganho político?
Questionados sobre o resultado da operação, 51,7% dos entrevistados no Rio disseram acreditar que ela representa a melhor forma de combater o crime. Já 37% veem o resultado como uma tentativa de ganho político, e 8% acreditam que há as duas motivações.
Avaliação de Lula, Castro e Paes
A pesquisa também avaliou a percepção sobre os líderes políticos. No Rio, 59% dos entrevistados consideraram a atuação do presidente Lula ruim ou péssima, enquanto 27% avaliaram como boa ou ótima.
O governador Cláudio Castro teve avaliação negativa de 45% dos moradores e positiva de 36%. Já o prefeito Eduardo Paes foi visto como regular por 45% dos participantes e ruim/péssimo por 38%.
Responsabilidade pela falta de articulação
Para 54,5% dos cariocas, a falta de articulação entre os governos estadual e federal durante a operação foi culpa do governo Lula. No restante do país, a maioria atribui a responsabilidade ao governo do Rio de Janeiro.