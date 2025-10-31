Uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta sexta-feira (31) mostra que a maioria dos moradores de favelas apoia a megaoperação policial nos complexos da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos. Segundo o levantamento, 87,6% dos moradores dessas áreas no estado aprovam a ação.

A operação, considerada a mais letal da história do país, dividiu opiniões em outras regiões. Em todo o Brasil, 55,2% dos entrevistados se disseram favoráveis à atuação das forças de segurança.

Apoio maior entre moradores de favelas

O levantamento aponta que, entre os moradores de favelas em todo o país, o apoio à operação chega a 80,9%. No Rio de Janeiro, 62,2% da população geral aprova a ação — número que sobe significativamente nas comunidades.

Medo da violência no Rio